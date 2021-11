Rummenigge ammette: “Addio Alaba dal Bayern Monaco non sarebbe dovuto accadere”

Parla l'ex dirigente del club bavarese

David Alaba ha lasciato un grande vuoto al Bayern Monaco. Il suo addio, con successivo passaggio al Real Madrid, non sembra essere stato digerito al massimo anche dall'ambiente tedesco e da chi, come Karl-Heinz Rummenigge, ha lavorato per il bene della società bavarese per tantissimo tempo. Lo stesso ex dirigente dei tedeschi, parlando a Sky90 come riporta AS, ha ammesso di avere il grande rammarico di non essere riuscito a trattenerlo in Germania.