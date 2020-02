Rummenigge, il retroscena: “Guardiola voleva far giocare Neuer a centrocampo…”

Curioso retroscena svelato da Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco. Durante un’intervista al magazine ufficiale del club bavarese, l’ex attaccante ha rivelato che Pep Guardiola, sulla panchina dei tedeschi per tre stagioni dal 2013 al 2106, avrebbe voluto schierare Manuel Neuer a… centrocampo.

FOLLE IDEA – “Neuer, grazie alle sue grandi qualità con i piedi, ha rivoluzionato il ruolo del portiere. Ricordo che Guardiola, dopo la vittoria di un campionato, ebbe addirittura l’idea di farlo giocare a centrocampo per una partita. Lo dissuasi con difficoltà, qualcuno avrebbe potuto infatti vedere la scelta come un atto di arroganza. Io però sono convinto che Manuel avrebbe fatto bene anche in quel ruolo…”.