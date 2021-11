Rummenigge: “Mourinho voleva allenare il Bayern Monaco”

Rivelazione ai microfoni di 'Dribbling' dell'ex dirigente del Bayern Monaco

L'ex dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha rivelato ai microfoni di Rai Sport che Josè Mourinho voleva allenare il club tedesco. "Mourinho era un obiettivo e devo dire che lui voleva venire in Germania ad allenare il Bayern Monaco. E' rimasta solo una ipotesi perchè poi si è deciso di andare su un altro profilo di allenatore con caratteristiche diverse diciamo da 'Bayern'. Io stimo molto Mourinho e mi auguro che possa fare bene alla Roma perchè è un grande allenatore". Il portoghese tempo fa ha confessato di aver pianto una sola volta in carriera per una sconfitta: "Quella notte è l'unica volta in cui abbia mai pianto dopo una partita di calcio. Lo ricordo bene: io e Aitor (Karanka, ndr) abbiamo parcheggiato la macchina di fronte a casa nostra e abbiamo pianto. È stato molto difficile accettare la sconfitta, in quella stagione eravamo la squadra migliore in Europa". L'avversario che lo ha fatto piangere è stato proprio il Bayern Monaco per l'eliminazione dalla Champions League nella stagione 2011/12 dopo i calci di rigore.