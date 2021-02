Rummenigge non ha dubbi: “Salah è il Messi africano. Lui come La Pulce e CR7…”

Karl Heinz Rummenigge, in un’intervista rilasciata ai media egiziani e riportata anche da Goal, ha avuto modo di parlare di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, e delle sue doti paragonabili a quelle dei due Pallone d’Oro Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Rummenigge e il paragone

Non dovrebbe trattarsi di nessun indizio di mercato, ma le parole del tedesco sono di grande stima per l’egiziono dei Reds che, in queste ultime gare del suo Liverpool, non sta vivendo un periodo di forma strabiliante. “Al momento non è nei nostri piani ingaggiarlo, ma sarebbe un vero onore avere un calciatore come lui al Bayern Monaco”, ha detto Rummenigge su Salah. “Lui ha le qualità per giocare nei migliori club del mondo. Credo che Salah sia il Messi africano. Quello che ha dimostrato è paragonabile ai risultati di Messi a Barcellona o a quelli di Cristiano a Madrid”, ha concluso il dirigente dei tedeschi.