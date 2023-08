Rummenigge, retroscena su Kane: “Gli ho parlato di quando andai all’Inter…”

Intervistato da 'Sport Bild' per il podcast "Phrasen Mäher" a margine delle celebrazioni per i 60 anni della Bundesliga Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa con il Tottenham per Kane.

“Nel nostro nuovo comitato – ha spiegato Rummenigge, tornato a fine maggio al vertice del Bayern dopo l’azzeramento del board precedente formato da Oliver Kahn alla presidenza e Hasan Salihamidzic come ds - Eravamo tutti d'accordo fin dal primo giorno su questo trasferimento. Ognuno aveva il proprio compito, il mio era quello di restare in contatto con Harry. Appena ho cominciato a parlargli capii il bravo ragazzo che è. Pensi che gli ho scritto il primo messaggio mentre era in vacanza alle Bahamas. Gli scrissi che volevo parlargli e lui mi rispose nel giro di due minuti. Nell’era di WhatsApp non è la norma…".

Il celebre Kalle ha poi raccontato che per convincere Kane ha evocato anche il proprio passato da calciatore e in particolare la scelta di lasciare i comfort del Bayern per trasferirsi all’Inter nel 1984: "Ho subito fatto capire a Harry che eravamo tutti d’accordo nel prenderlo e gli ho spiegato l’importanza che avrebbe avuto nel Bayern. Poi gli ho parlato del mio trasferimento all'Inter nel 1984. Al Bayern avevo tutto, ero un re, ma volevo fare una nuova esperienza all'estero. Non fu facile per me, gli spiegai, ma accettai la sfida. Dopo queste parole abbiamo subito instaurato un bel feeling…".

C'è spazio anche per qualche retroscena sulla trattativa con gli Spurs: "Tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto definimmo tutto, ma poi il nostro amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che ha gestito operativamente il trasferimento, mi ha scritto un messaggio alle 7 del mattino successivo per dirmi che il Tottenham stava improvvisamente rimettendo in discussione tutto e aveva nuove richieste. Allora l'ho chiamato e gli ho detto: 'Jan, faccio questo lavoro da 20 anni e posso dirti solo una cosa: ‘Stai calmo, gestiremo il trasferimento!' E così è andata, non potevano essere 10 milioni in più a far saltare l’affare…”. Vietato, però, parlare di Triplete: “In Champions negli ultimi tre anni ci siamo fermati ai quarti. Arrivare in semifinale sarebbe già un buon traguardo” le parole prudenti di Rummenigge.

Rummenigge ha infine spiegato i motivi non solo tecnici che hanno spinto la società all'acquisto di Kane: "Quando abbiamo vinto la Champions League nel 2020 c'era una chiara gerarchia in squadra con Neuer in porta, Alaba in difesa, Thiago a centrocampo e Lewandowski in attacco. Negli anni abbiamo perso Alaba, Thiago e Lewandowski, siamo rimasti una buona squadra, ma senza la spina dorsale, ora l’abbiamo ricostruita".

Poi un altro riferimento al suo periodo all'Inter: "Harry è un giocatore eccezionale, ma anche un uomo semplice, che dedica tempo a firmare autografi. Anche per me all’Inter era così. Alcuni miei compagni italiani non volevano avere troppo a che fare con i tifosi, io invece lasciavo che si avvicinassero il più possibile”.

