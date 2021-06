Rummenigge su Alaba: “Assurdo non si sia accontentato di 19.5 milioni…”

L'ex CEO dei bavaresi sulle recenti vicende del calcio con riferimento al trasferimento di Alaba

Prima intervista dopo l'addio al Bayern Monaco per Karl-Heinz Rummenigge . L'oramai ex dirigente bavarese ha affrontato numerosi temi ai microfoni di Kicker tra cui anche quello legato al calciomercato e alla difficile situazione economica che vive il calcio internazionale a causa della pandemia di Coronavirus. Nello specifico il tedesco si è concentrato sull'addio di David Alaba, passato ufficialmente al Real Madrid dopo il mancato rinnovo di contratto con i campioni di Germania.

STOCCATA - Nonostante i rapporti siano sembrati sempre molto buoni tra Bayern Monaco e Alaba, Rummenigge non ha risparmiato una critica al difensore austriaco: "Penso che pochissime persone al mondo in questo difficile momento storico possano riuscire a capire come un giocatore che guadagna già 15 milioni a stagione non si accontenti di riceverne 19,5", ha detto l'ex dirigente dei bavaresi. Il riferimento è ovviamente al difensore approdato ai blancos con un ingaggio da oltre 20 milioni di euro per i prossimi 5 anni.