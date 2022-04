Rummenigge su Real Madrid-Psg: “Stavo per andare a dormire ma quel gol di Benzema…”

Parla l'ex direttore generale del Bayern Monaco

Redazione ITASportPress

Curioso intervento a L'Equipe da parte di Karl-Heinz Rummenigge, ex dirigente del Bayern Monaco, a proposito della sfida di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain che ha visto i francesi essere eliminati dopo aver fatto molto bene all'andata e per oltre metà della gara di ritorno. Solamente uno sfortunato episodio come l'incertezza di Donnarumma ha potuto ribaltare le sorti della gara.

Il dirigente ha raccontato come ha vissuto quella serata di Coppa: "Ad essere sincero pensavo di andare a dormire all'ora della partita. Il Paris Saint-Germain aveva tutto sotto controllo e non vedevo come il match potesse cambiare. Ma è successo. Col pareggio di Benzema. Il Santiago Bernabeu è un posto dove ogni tanto succedono cose pazze, se giocassero di nuovo dieci volte, sono convinto che il Psg passerebbe il turno in nove casi. Ma nel calcio ci sono cose che non si possono spiegare".

Rummenigge ha poi parlato del presidente Al-Khelaifi e della reazione dopo la partita di andare dall'arbitro a protestare: "Penso che il Psg debba comprendere che non basta spendere per vincere dall'oggi al domani. So che Nasser è una persona razionale, che si controlla bene, è educato, è attento, ma il calcio crea parecchie emozioni. E la prossima volta che lo vedrò, gli consiglierò di non andare più nello spogliatoio degli arbitri. Ma resta comunque un presidente molto giovane".