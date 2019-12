Russia, allo stadio per… sposarsi: oltre 400 matrimoni in 6 mesi

Sposarsi allo stadio. Sembra essere questa l’ultima moda che sta divampando in Russia. Più precisamente all’Otkrytie Arena, stadio dello Spartak Mosca, e allo Stadio Lužniki, impianti nei quali da sei mesi è possibile celebrare la cerimonia e dirsi il tanto atteso ‘sì’.

Come riporta championat.com, infatti, da quando è stata data la possibilità di utilizzare questa nuova meta per le proprie cerimonie, sono state ben 400 le coppie che hanno deciso di vivere un matrimonio speciale. “Molti di loro arrivano vestiti con la divisa della squadra o con oggetti e accessori sportivi e vogliono vedere le immagini sul mega schermo dove solitamente c’è il punteggio delle partite. Sposarsi allo stadio è molto semplici e basta pagare 350 rubli e registrarsi al sito”, ha affermato la responsabile di questo innovativo servizio che, in Russia, sembra andare alla grande.