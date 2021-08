Russia, strana invasione durante Akhmat Grozny-Sochi: sul campo c’è…un serpente

La curiosa invasione di campo

Redazione ITASportPress

Piccolo incoveniente in Russia nel corso della sfida tra Akhmat Grozny e Sochi. La gara è stata interrotta al sesto minuto del primo tempo per un la presenza di un animale in campo. Abbiamo visto nel corso degli anni le più strane invasioni. Da cani a gatti, fino ad uccelli e coccodrilli. Poteva mancare un serpente? Certo che no.

Ecco, infatti, l'incredibile episodio capitato durante la sfida valida per il secondo turno del campionato russo tra l'Akhmat Grozny e il Sochi. In avvio di gara i giocatori si sono resi conto che oltre ai 22 in campo c'era un intruso. Un serpente neppure così piccolo. Il rettile ha scatenato l'immediata reazione dei professionisti e ha costretto l'arbitro a sospendere il match per consentire a un inserviente di intervenire e 'spostarlo' grazie all'ausilio di un bastone.

Per fortuna nessun problema, né per i calciatori né per l'animale. La sfida tra Akhmat Grozny e Sochi è ripresa qualche minuto più tardi e si è conclusa con il successo degli ospiti per 2-1.