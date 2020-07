Russia, tra Rostov e Krasnodar la partita non finisce più: 18 minuti di recupero

Una partita nella partita. Tra Rostov e Krasnodar si è giocato per ben 18 minuti in più oltre il novantesimo. Il motivo? I continui episodi sul campo che hanno necessitato l’intervento del direttore di gara. In questo modo Vitaly Meshkov si è trovato a concedere quasi mezzo tempo in più oltre al minutaggio regolamentare.

Recupero extralarge

Inizialmente previsti sei minut di recupero, a causa di ben due episodi da rigore, il fischietto ha dovuto prolungare la gara fino a 18 minuti oltre il 90esimo. Tra Rostov e Krasnodar – terza e quarta forza del campionato russo – due gol e tante polemiche. Alla rete ad inizio partita della squadra ospite siglato da Berg, ecco il rigore nel decimo minuto di recupero, ben oltre il 100esimo della ripresa. Popov non ha fallito regalando il pari ai suoi. Anche in precedenza c’era stato un altro episodio da rigore questa volta non concesso e che aveva aiutato ad “allargare” il recupero.

