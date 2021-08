Sabitzer: “Da bambino ricevevo a Natale la maglia del Bayern, ora ho quella vera”

Il calciatore austriaco ha firmato fino al 2025

Il Bayern ha ingaggiato il nazionale austriaco Marcel Sabitzer. Il 27enne arriva dall'RB Lipsia, dove è stato allenato da Julian Nagelsmann, l'attuale tecnico dei campioni di Germania, fino alla scorsa stagione. Sabitzer ha sottoscritto un contratto fino al 2025 ed ha scelto di giocare con la maglia numero 18. Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha commentato così l'arrivo di Sabitzer: “Siamo molto felici di essere riusciti a portare a Monaco Marcel che è un ottimo calciatore, ha una grande mentalità, è molto ambizioso e, come capitano del Lipsia è stato leader dentro e fuori dal campo. Il nostro allenatore lo conosce molto bene, anche da leader".

Marcel Sabitzer dopo la firma ha detto: “Sono molto felice di giocare per il Bayern. Fin da bambino ero molto orgoglioso di ricevere come dono a Natale la nuova maglia del Bayern adesso ho quella vera. Darò tutto per questo club, voglio vincere più partite possibili e ovviamente tanti titoli".