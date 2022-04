Sacchi duro con Simeone: “Atletico Madrid preistorico. Suo gioco stanca pubblico”

Il duro parere dell'ex mister sui Colchoneros

Il commento dell'ex tecnico è stato piuttosto duro: "Il gioco dell'Atletico Madrid è preistorico. Simeone ha fatto tanti risultati negli ultimi anni. Su di lui, come allenatore, non c’è dubbio che abbia influito l’esperienza come giocatore in Italia. Prima di tutto, non prenderle. E poi vediamo che cosa succede, affidiamoci al talento di qualche singolo e speriamo bene. È vero che l’Atletico ha elementi di qualità, ma anziché comprare i giocatori, e spendere tanti soldi, avrebbe dovuto acquistare il gioco. Comunque bisogna essere onesti: la sfida tra gli spagnoli e il City è ancora aperta. Nel ritorno potrebbe succedere di tutto. E qui sta un limite, per come la vedo io, della squadra di Guardiola".