Sagna, che attacco a Fabregas: “All’Arsenal compagni non alla sua altezza? Neanche lui era esemplare…”

Duro attacco di Bacary Sagna a Cesc Fabregas. Il centrocampista, durante un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, ha dichiarato di essersi sentito spesso solo durante la sua esperienza all’Arsenal, con pochi compagni alla sua altezza: parole che non sono piaciute al difensore francese, che, come riporta AS, ha così risposto.

ATTACCO – “Sono stato sorpreso di leggere certe affermazioni. Lui doveva essere uno dei leader della squadra e, da leader, non si parla così. Mi ha sorpreso perché è un bravo ragazzo, non me lo aspettavo. L’Arsenal gli ha permesso di giocare, quindi non può dire che alcuni giocatori non erano al suo livello. Io non sono sicuro che sia sempre stato un calciatore esemplare: in quegli anni la stampa parlava di lui come uno che non correva e che non si impegnava abbastanza…”.

