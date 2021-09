Saint-Étienne, un principe cambogiano vuole prendere e rilanciare il club

Il club francese da 45 anni non conquista una finale di Champions League

Anni fa le squadre italiane non avevano vita facile quando affrontavano nelle coppe europee il Saint-Étienne. Ma il club biancoverde fondato nel 1919 non raggiunge una finale di Champions League dal lontano 1976 quando a Glasgow fu battuto dal Bayern Monaco. Il futuro però del club dove militarono i campioni transalpini Dominique Rocheteau e Michel Platini, adesso potrebbe rilanciarsi grazie al principe cambogiano, Norodom Ravichak, che rileverà l’As Saint-Etienne da Roland Romeyer per 100 milioni circa.

RILANCIO - Ravichack in un’intervista a Radio France Internationale (Rfi) ha promesso investimenti importanti affinché il Saint-Étienne possa ritrovare il suo antico splendore. L’As Saint-Étienne, dieci volte campione di Francia, sta attraversando serie difficoltà finanziarie da diversi mesi sullo sfondo della pandemia di Covid-19 e della riduzione delle entrate dei diritti televisivi. In due anni, il suo bilancio è sceso da 110 milioni di euro a 70 milioni e il club è stato ufficialmente messo in vendita in primavera. “Sono appassionato di calcio e sono cresciuto entusiasmandomi per il campionato francese e naturalmente per la Nazionale. Ecco perché ho sempre avuto un affetto particolare per il Saint-Étienne, che occupa un posto speciale tra i grandi club di Francia”, ha detto Norodom Ravichak.