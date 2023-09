Salah ancora da record: è il miglior assist-man africano della Premier

Mohamed Salah non smette mai di impressionare. Lo ha fatto anche nella scorsa sfida di Premier League, che ha visto il Liverpool impegnato in una clamorosa rimonta contro il Wolverhampton. Per l'occasione, i Reds hanno segnato tre gol tutti per merito dell'attaccante egiziano che ha così segnato un nuovo record del campionato.

IL RECORD: Tripletta di assist per Mohamed Salah. L'attaccante del Liverpool ha così raggiunto quota 64 assist in Premier League da quando è reds, superando Riyad Mahrez che tra Leicester e Manchester City ne aveva siglati 61. Ora è quindi il miglior assist-man africano della storia del campionato inglese, nessuno come lui. Un risvolto incredibile che lascia i più a bocca aperta visto che l'egiziano era ad un passo dal lasciare la Premier per approdare in Arabia Saudita: aveva un accordo con l'Al Ittihad e solo l'insistenza del Liverpool lo ha convinto a rimanere. Ora è ufficialmente nella storia del calcio inglese, mentre insegue nuovi traguardi con il club in quanto a gol realizzati.