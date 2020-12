Salah apre all’addio al Liverpool: “Testa ai Reds ma Real Madrid e Barcellona…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dell’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ai microfoni di AS. L’egiziano ex anche della Roma ha parlato del presente ma non ha dimenticato di dare uno sguardo al passato e soprattutto al futuro con le porte aperte ad un cambio di maglia nelle prossime stagioni.

Salah: passato, presente e futuro

Parte subito da una premessa Salah: “Il mio futuro è in mano al Liverpool”. E parlando di mercato e della possibilità di andare via, magari direzione Spagna: “Cosa penso del Real Madrid e del Barcellona? Beh, penso che Madrid e Barcellona siano i migliori club in Liga. Non sappiamo mai cosa succederà in futuro, ma in questo momento sono concentrato sul vincere di nuovo la Premier League e la Champions League con il mio club. Per quanto tempo ancora mi vedo in Reds? (ride ndr) È dura, ma in questo momento posso dire che tutto è nelle mani della società. Ovviamente voglio battere i record qui ma ripeto: tutto è nelle mani del club”.

Parlando di Real Madrid, inevitabile parlare anche della finale di Champions League persa contro i blancos e quell’intervento di Sergio Ramos subito: “Penso che tutto ciò che accade ad un giocatore, come una grande delusione o qualcosa del genere, lo renda più forte per la sua carriera e per il futuro. Ma quel fatto, l’infortunio. Beh, per me è un argomento chiuso, quindi non ci penso più”.

Un anno più tardi, invece, il successo in Champions League: “È un bel ricordo, era la seconda finale di fila. Nella prima mi sono infortunato, ma nella secondo abbiamo vinto, è una bella sensazione. È uno dei momenti più importanti della mia vita”.

E ancora: “Chi prenderà il posto di Messi e Cristiano Ronaldo? Difficile da dire. Ci sono molti calciatori che stanno facendo bene ma non saprei dare un nome in questo momento. Mi viene difficile. Se ritengo di essere tra i migliori in questo momento? Sì, assolutamente, sì. [ride] Quando ripenso alla mia carriera, voglio sentire di aver realizzato qualcosa di speciale, di aver fatto qualcosa di speciale. Ecco perché cerco di dare il massimo in ogni partita e ogni anno per il club, e anche per me stesso”, ha concluso Salah.