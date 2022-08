Salah carica il Liverpool: “Inizio stagione deludente ora dobbiamo reagire”

Tutti si aspettavano il solito duello per la Premier League tra Manchester City e Liverpool ma, ad oggi, le prime due sfide di campionato hanno detto che non è esattamente così. Infatti, se sponda Citizens sono arrivati sei punti dopo le prime due giornate, in casa Reds ci si è dovuti accontentare di due pareggi. A parlare dell'avvio non ottimale della squadra è stato Mohamed Salah a SkySports.