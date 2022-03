Salah: “Due pali contro l’Inter? La prossima faccio tripletta…”

L'attaccante del Liverpool dopo la gara contro l'Inter in Champions

Nonostante la sconfitta subita per 1-0 per mano dell'Inter, il Liverpool accede ai quarti di finale di Champions League grazie al successo della gara d'andata con due gol di scarto. A bocca asciutta Mohamed Salah che ha colpito due pali ad Anfield. Proprio della sua sfortunata serata ha parlato l'egiziano a BT Sport prendendo con filosofia i legni che ne hanno bloccato la gioia dell'esultanza.

SORRIDE - "Ho colpito il palo due volte, va bene così, forse nella prossima partita segnerò una tripletta", ha detto Salah. "Non sono tanto dispiaciuto visto che la squadra è andata avanti in Champions. Abbiamo perso la partita e forse questo ci darà una spinta. Forse nel profondo della nostra mente eravamo troppo in fiducia prima della gara. È un buon match per noi dal quale imparare".