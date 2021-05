Salah e il rinnovo col Liverpool: “Nessuno del club mi ha cercato…”

L'egiziano non sa ancora nulla riguardo al proprio futuro

Rumors di mercato sempre presenti per Mohamed Salah . L'attaccante del Liverpool è accostato da tempo a squadre come il Real Madrid e lo stesso giocatore, in un certo senso, non aiuta ad eliminare del tutto queste indiscrezioni. Parlando a Sky Sports, e rispondendo alle domande relative al possibile rinnovo di contratto con i Reds, l'egiziano ha lasciato intendere che non ci sono novità in merito.

Obiettivi chiari in mente ma, qualche dubbio riguardo alla squadra con i quali raggiungerli. Salah parla così del suo rinnovo di contratto col Liverpool: "Non posso dire nulla perché non so nulla. Nessuno del club mi ha cercato per parlarne", ha detto l'egiziano. "Nessuno sta parlando di nulla quindi non ho molto da dire a riguardo. Quello che so è che voglio vincere la Premier League di nuovo e anche la Champions League. Vincere di nuovo questi trofei sarebbe il massimo ed è quello che voglio fare. Fa parte del nostro lavoro".