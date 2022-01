Salah e il rinnovo col Liverpool: “Sanno cosa voglio. Non ho fatto richieste folli”

L'egiziano e il prolungamento con i Reds

Il contratto di Mohamed Salah con il Liverpool scadrà a giugno del 2023 ma negli ultimi mesi non ci sono stati passi in avanti nella trattativa con il club. Diversi media inglesi e non solo hanno ipotizzato proposte con ingaggio record e chi, addirittura, si è spinto parlando di cessione e cambio maglia.

A fare chiarezza, se così si può dire, sulla situazione è stato lo stesso attaccante egiziano che a GQ ha spiegato come procedono i dialoghi con la dirigenza inglese: "Voglio restare, ma non dipende solo da me. È nelle loro mani: sanno cosa voglio, non sto chiedendo cose pazze", le parole di Salah. "Quando chiedi qualcosa e sai che le tue richieste potrebbero essere accolte... Dovrebbe essere così, perché dimostrerebbero di apprezzare quello che hai fatto per il club. Sono qui da 5 anni ormai. Conosco molto bene il club, amo i tifosi e loro mi adorano. La dirigenza conosce la situazione, è tutto nelle loro mani".