Salah e la domanda sul Pallone d’Oro a Messi: la reazione fa scalpore

La reazione dell'egiziano all'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 a Messi

C'è chi ha scelto di commentare un post social e chi, invece, ha voluto dire la sua pubblicamente a proposito dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 andato a Lionel Messi. Poi, però. c'è anche chi preferisce farsi una risata e, a domanda precisa sul fare un commento sul premio di France Football, si rifugia appunto in un no comment abbastanza "polemico".

Parliamo di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, che dopo la vittoria dei suoi Reds nel derby contro l'Everton, è stato intervistato nel post partita. Dopo i quesiti classici sulla gara, nella quale ha fatto come sempre gol - ben due -, ecco la domanda sul Pallone d'Oro. "Il settimo Pallone d'Oro a Messi...", ha provato ad esordire il giornalista rivolgendosi all'egiziano. Ma la sua domanda è stata quasi interrotta da una risata inattesa e da un "No comment" che lasciano capire quanto anche l'attaccante non abbia preso proprio bene questa premiazione nei confronti dell'argentino.