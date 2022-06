Salah e Mané, nessuna rivalità: si salutano come fratelli. “Mi mancherai”, “Sei il migliore”

L'addio al Liverpool di Sadio Mané ha provocato le inevitabili reazioni di quelli che sono diventati, ora, i suoi ex compagni. Se nelle scorse ore era arrivato anche il messaggio di mister Jurgen Klopp, ecco che sui social, tra Twitter e Instagram, anche Mohamed Salah non ha fatto mancare il suo in bocca al lupo per la nuova avventura al Bayern Monaco.