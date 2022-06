Salah e un futuro lontano dal Liverpool: il Barcellona alla finestra

L’attaccante egiziano, in un futuro non troppo lontano, dovrebbe indossare la maglia del Barcellona. Ne è sicuro il Mirror, che parla di attesa in casa blaugrana per ingaggiare il calciatore che si svincolerà dal Livepool a parametro zero nell’estate del 2023, alla scadenza del contratto che lo lega al club inglese ancora per un altro anno. In Inghilterra non hanno alcun dubbio sul fatto che l’ex calciatore di Fiorentina e Roma, dopo avere disputato un’altra stagione nelle file dei Reds, volerà in Spagna per esibirsi nella Liga spagnola. Resta tuttavia da capire in quale situazione si troverà il club blaugrana nei prossimi tempi, vista la situazione economico-finanziaria piuttosto complicata.