Salah, futuro lontano dal Liverpool: in estate…

Secondo quanto riporta Football Insider, i Reds sarebbero disposti a vendere nella prossime sessioni di calciomercato Mohamed Salah. L’egiziano, a meno di novità, potrebbe cambiare casacca. Già in passato si era parlato di lui in ottica Barcellona o Real Madrid e, per ora, non sono state ipotizzate ancora le sue possibili nuove destinazioni.