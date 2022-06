Salah, il retroscena: ha giocato finale Champions League da infortunato

INFORTUNATO - "L'infortunio di Salah è avvenuto durante la finale di FA Cup ai muscoli adduttori, poi ha giocato contro il Wolverhampton e infine la finale di Champions League", ha detto il medico egiziano a On Time Sports come riportato anche da Goal. "Tutto questo in soli 14 giorni. Il Liverpool ha detto che soffriva e aveva bisogno di una radiografia. Il giocatore non era al 100%, ma c'è da chiedersi se potesse spingersi a giocare senza rischi. Salah è stato il giocatore della squadra con il maggior numero di minuti in questa stagione per questo noi in Nazionale abbiamo scelto di fargli giocare solo una delle due gare ravvicinate. Non era in grado di subire uno 'stress' di quel tipo in meno di tre giorni".