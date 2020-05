Salah, il retroscena: nel 2018 telefonata dal Real Madrid

Tante le voci di mercato che negli anni hanno circondato il nome di Mohamed Salah. Passato dalla Roma al Liverpool l’egiziano si è messo in mostra per le sue straordinarie doti diventato un perfetto cecchino e andando a conquistare il titolo di capocannoniere della Premier League e, soprattutto, la passata edizione della Champions League. Ma proprio grazie alle sue eccellenti prove sul campo, Salah si era meritato la chiamata del Real Madrid. Ed è relativamente ad una telefonata ufficiale avuta dall’egiziano con i blancos che l’ex vice allenatore di Cuper dell’Egitto Hany Ramzy ha ammesso di essere venuto a conoscenza non troppo tempo fa e di aver avuto un ruolo importante nelle decisione del giocatore.



La telefonata e il rifiuto di Salah

“No grazie”. Sarebbe stata questa la breve risposta di Salah al Real Madrid nel marzo 2018. Ramzy, infatti, parlando nel corso di un’intervista a OnTime Sports ha ammesso: “Quando stavo lavorando con Héctor Cúper, ci siamo allenati in Svizzera a marzo 2018. Stavo parlando con Salah e mi ha detto che il Real Madrid gli aveva inviato un’offerta”, ha affermato l’ex vice tecnico. “L’offerta era davvero buona, ma Salah ne ha discusso con me e con il signor Cuper e ha deciso di rimanere con il Liverpool perché era a suo agio”, ha detto. Una scelta che lo portò a sfidare proprio il Real Madrid in quella stagione in finale di Champions League ma che lo vide sfortunato protagonista del famoso infortunio alla spalla a causa dell’intervento duro di Sergio Ramos. I blancos riuscirono a vincere la coppa. Per fortuna di Salah, però, la stagione successiva lo vide assoluto eroe della vittoria della Champions League nella finale contro il Tottenham a Kiev.