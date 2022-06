Salah, la frecciata dell’ex CT dell’Egitto: “Non ha fatto nulla per la sua Nazionale”

Parlando con Sada al-Balad, l'ex CT ha detto sulla stella del Liverpool: "Sappiamo tutti che Salah è una delle stelle a livello mondiale, non solo una delle stelle dell'Egitto. I trofei vinti per le sue reti e i suoi traguardi gli danno il diritto di essere una stella. Ma se devo fare un'analisi tecnica, mi dispiace dirlo, ma Salah non ha fatto nulla con la Nazionale. Avrebbe dovuto fare molto meglio di come ha fatto. Deve dare molto di più quando gioca per il suo Paese".

Shehata ha poi continuare: "Penso sia vero che ci sia una differenza di qualità ovviamente tra Liverpool ed Egitto. Tra gli arbitri e i giocatori che non sono come in Inghilterra". Passando al livello tecnico: "Gli allenatori devono trovare un modo per aprirgli gli spazi in campo. E in quest'ottica bisogna trovare giocatori che lo aiutino ad apparire correttamente in campo".