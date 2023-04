Salah, mancino fatato: nessuno come lui in Premier League

Record per l'egiziano del Liverpool dopo le due reti segnate al Leeds nell'ultimo turno di campionato.

Festa del gol nel match tra Leeds e Liverpool in Premier League. I Reds di Jurgen Klopp si sono imposti con un netto 6-1 sui padroni di casa. A prendersi la scena, anche Mohamed Salah , autore di due gol, rigorsamente col suo mancino fatato.

Non un dettaglio il modo in cui l'attaccante egiziano è riuscito a segnare le due reti. Infatti, grazie alle marcature, Salah ha fatto registrare un nuovo record assoluto in Premier League. Nessun giocatore ha realizzato così tanti gol col piede sinistro quanto lui.