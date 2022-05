Salah: “Nella mia posizione sono il migliore al mondo”

L'egiziano esalta le sue qualità

Parlando a beIN Sports, l'egiziano non ha nascosto, per una volta, quel lato da "prima donna" che negli anni non si era mai visto: "Se mi si mette a confronto con qualsiasi giocatore nella mia posizione, non solo nella mia squadra, ma in generale in tutto il mondo, beh, scoprirete che sono il migliore", ha detto Salah.