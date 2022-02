Salah non si ferma: dopo Coppa d’Africa è già a Liverpool pronto per giocare

Neanche il tempo di smaltire la delusione per la finale persa in Coppa d'Africa che l'attaccante vuole rimettersi a giocare col club. L'egiziano si è detto pronto a scendere in campo per il Liverpool

Redazione ITASportPress

Il modo migliore per superare una delusione sportiva è rituffarsi in campo e cercare di dare il meglio. Sicuramente è questo ciò che è passato nella mente di Mohamed Salah subito dopo aver perso la finale di Coppa d'Africa contro il Senegal. Infatti, come spiega il Times, l'attaccante egiziano ha già fatto ritorno a Liverpool dopo la gara disputata domenica e ha tutte le intenzioni di essere a disposizione di mister Klopp per la gara di giovedì contro il Leicester in Premier League.

Da quanto si apprende, infatti, Salah punta ad essere disponibile per la sfida contro le Foxes a pochi giorni dalla finale persa contro il Senegal. Il calciatore svolgerà sedute individuali per rimettersi al pari dei compagni e ovviamente per verificare che le sue condizioni siano ottimali per scendere in campo.

Discorso diverso, invece, per il compagno di squadra Mané che sfrutterà ancora qualche ora per festeggiare il trionfo col suo Senegal e tornerà a disposizione del Liverpool più avanti.