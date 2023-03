Salah non si nasconde: “Voglio battere il record di gol di Fowler al Liverpool”

Manca una sola rete all'attaccante per pareggiare il traguardo storico e solo 2 per superarlo.

Redazione ITASportPress

127 gol a 128. Mohamed Salah insegue i numeri magici di Robbie Fowler come miglior marcatore della storia del Liverpool in Premier League. L'attaccante egiziano, che potrebbe pareggiare e superare tale risultato già dalla gara odierna contro il Manchester United, ha spiegato a Sky Sports come dal primo anno d'arrivo in Reds abbia fissato come traguardo proprio questo record.

"Se sto inseguendo il record? Sì, soprattutto questo record di gol. Penso che sia davvero speciale per me", ha ammesso Salah. "Quando ho iniziato a pensarci? Penso che dopo la mia prima stagione in Premier League quando avevo segnato 31 gol ho subito pensato di voler diventare il capocannoniere del Liverpool nella storia della Premier League. Ho costantemente tenuto in testa l'idea che avrei dovuto raggiungere questo obiettivo. Posso dire sia stata una delle forti motivazioni che ho avuto. Ogni giorno mi svegliavo e pensavo di voler battere questo record. Il momento in cui diventerò il numero uno del Liverpool sarà molto speciale".

Salah ha poi ammesso: "Sono diventato più attento a certi numeri adesso. Prima non sapevo quanto sarei rimasto e quante stagioni ci sarebbero volute per battere questo traguardo. Farlo in sei stagioni è fantastico e ne sono orgoglioso".