Salah, nuovo look e i compagni approvano soprattutto… Oxlade-Chamberlain

Mohamed Salah ha deciso di… darci un taglio. Nuovo look per l’attaccante egiziano del Liverpool che dopo tanti anni col solito taglio, per carità sempre ben curato, ha deciso di cambiare stile. L’ex giocatore anche della Roma ha pubblicato nelle scorse un selfie in cui mostrava la sua trasformazione e i compagni pare abbiano approvato, non senza stupore…

Salah: il nuovo look piace

Un gesto raro per Salah che nel corso degli anni si era sempre mostrato col solito taglio. Questa volta, forse anche per merito della Premier League vinta, l’egiziano ha deciso di fare uno strappo alla regola. Soliti riccioli per lui sulla parte superiore della testa, ma ai lati quasi nulla con la rasatura minimal. I compagni di squadra del Liverpool sono rimasti stupiti ma hanno comunque approvato il nuovo look del loro compagno di squadra. In modo particolare Alex Oxlade-Chamberlain ha scherzato: “Odio doverlo dire, ma mi hai copiato. In ogni caso stai bene fratello”