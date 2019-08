Salah: “Odio il VAR e amo il calcio vero con gli errori degli arbitri”

La leggenda del Manchester United Gary Neville, in una delle sue uscite avventate, aveva detto recentemente che Mohamed Salah avrebbe lasciato il Liverpool nel giro di dodici mesi (“Carragher lo sa, ma non vuole dirlo” ha anche aggiunto l’opinionista di Sky Sports Uk). L’esterno egiziano, due volte di fila Scarpa d’Oro della Premier League, ha replicato ai microfoni della Cnn: “Sono felice al Liverpool, amo questa città e i tifosi, così come loro apprezzano me”. Salah ha giocato tutte e tre le partite finora disputate dai Reds in stagione: il successo ai rigori contro il Chelsea in Supercoppa europea e le vittorie in campionato contro Norwich (dove ha anche segnato) e Southampton.

VAR – “Non mi piace il VAR, lo odio. Adoro il calcio così com’è con gli errori degli arbitri. La tecnologia va usata solo per falli cattivi dei calciatori. Personalmente, accetto il calcio con gli errori dell’arbitro”