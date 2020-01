Salah, omaggio speciale: diventa una statua di cera al Madame Tussauds di Londra

Mohamed Salah anche al Museo delle Cere di Madame Tussauds di Londra. L’attaccante del Liverpool verrà omaggiato con una statua che sarà esposta nel celebre museo. Lo ha annunciato lo stesso centravanti egiziano con un filmato su Instagram in cui mostra alcune immagini in cui il personale di riferimento gli sta prendendo le misure per riprodurlo fedelemente.

Come riporta l’Ansa, anche fonti interne al Madame Tussaud hanno confermato il tutto: “Cominciamo il 2020 con l’annuncio che abbiamo la certezza soddisferà molti amanti del calcio in tutto il mondo. Come attaccante simbolo egiziano e campione del mondo con il Liverpool, Salah è all’apice della carriera e starà tra noi”. Salah è il secondo calciatore del Liverpool ad aver ricevuto questo onore. Prima di lui era toccato a Steven Gerrard, attuale manager dei Rangers Glasgow.