Salah realizza il sogno di un piccolo tifoso che, per incontrarlo, si è rotto il naso

Il campione del Liverpool Mohamed Salah è conosciuto a livello internazionale e ha accresciuto ulteriormente la propria fama dopo il successo in Champions League della scorsa stagione (con anche un gol in finale), ma nonostante questo ha sempre speso del tempo per i suoi sostenitori. Nella giornata di sabato ha realizzato il sogno del piccolo tifoso Louis Fowler, che voleva tanto conoscere l’egiziano: egli si trovava per le strade di Melwood insieme al fratellino Isaac, e quando si è accorto della macchina di Salah Louis ha cominciato a correre per raggiungerla per scattare una fotografia insieme al suo idolo, ma sfortunatamente è inciampato e ha sbattuto il viso contro un lampione, fratturandosi il naso. Allora Salah, accortosi del fatto, ha deciso di fermarsi per controllare che il giovane tifoso fosse fuori pericolo e per scattare una foto insieme a loro.

Joe Cooper, il patrigno dei fratelli Fowler, ha ringraziato con questo messaggio il fuoriclasse del Liverpool: “Lo ringraziamo dal profondo del cuore, ha fatto sentire Louis molto meglio. È una star mondiale, gli siamo grato per quello che hai fatto”.