Salah: ritrovata medaglia Coppa d’Africa e parte del bottino rubato dalla sua villa

Pochi giorni fa si era sparsa la brutta notizia relativa ad una rapina subita da Mohamed Salah , attaccante del Liverpool , nella sua casa in Egitto . I ladri avevano rubato tanti oggetti preziosi e anche la sua medaglia d'argento vinta in Coppa d'Africa.

In queste ore è arrivato un aggiornamento sul caso. A riferlirlo è il The Sun che spiega come ci siano buone notizie per il giocatore. Infatti, a quanto pare, la polizia, a seguito delle indagini, non solo avrebbe fermato due ladri, o sospetti tali, ma avrebbe anche ritrovare parte della refurtiva.