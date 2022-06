Salah via gratis dal Liverpool: si è promesso al Barcellona l’anno prossimo

Il retroscena sull'egiziano

Potrebbe esserci una clamorosa svolta nel futuro di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano del Liverpool che nelle ultime settimane pare aver trovato difficoltà a discutere i termini per il rinnovo di contratto con i Reds, sarebbe in dialogo col Barcellona per un trasferimento nella prossima stagione.