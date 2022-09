Salihamidzic, fair play verso Bayern-Barcellona: “Spero niente fischi per Lewandowski”

Una prima "resa dei conti" quella che andrà in scena martedì sera a Monaco di Baviera tra Bayern Monaco e Robert Lewandowski . I tedeschi ritroveranno il polacco dopo il suo trasferimento al Barcellona . Seconda giornata del girone di Champions League e sfida che si annuncia infuocata.

Dopo il terzo pareggio consecutivo del club tedesco in Bundesliga, il match contro i blaugrana preoccupa la dirigenza e Hasan Salihamidzic ha voluto dire la sua facendo anche un passaggio proprio sul grande ex.

Sulla gara pareggiata in campionato nel weekend, Salihamidzic ha detto: "Abbiamo fatto troppo poco. Dobbiamo salire di due marce, contro il Barcellona addirittura tre". Passando poi al centravanti polacco e alla sua pericolosità davanti alla porte: "Lewandowski approfitta di ogni occasione in attacco. Siamo avvertiti. Robert ha vinto tutto con noi, spero che non venga fischiato", le parole del dirigente riportate anche da fichajes.