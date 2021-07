Salihamidzic: “Mercato? Convinceremo i calciatori che il Bayern è un club sexy”

Il club campione di Germania sa come convincere i calciatori a trasferirsi a Monaco

Oggi il Bayern Monaco ha presentato alla stampa Dayot Upamecano e Omar Richards due nuovi calciatori per la stagione 2021/22. Il ds Hasan Salihadmizic ha ammesso che la situazione del club per colpa della pandemia non è facile. Il Bayern infatti senza il suo pubblico ha perso più di 100 milioni di euro e il direttore sportivo dei campioni di Germania ha trovato una ricetta per convincere i calciatori a sposare il progetto Bayern. "La situazione ovviamente non è facile neanche per noi -ha detto Salihamidzic- e per tutti i club che investono sul mercato Ci conoscono, come facciamo affari e come agiamo sul mercato. Certo, non è facile acquistare calciatori nuovi quando vedi come si comportano gli altri club sul mercato. Noi lo faremo in un modo creativo: cercheremo di convincere i giocatori che siamo un club sexy...".