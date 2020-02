Salisburgo-Eintracht rinviata, i tifosi tedeschi restano per sostenere una squadra di hockey

Salisburgo-Eintracht Francoforte è stata rinviata per problemi dovuti al troppo vento. Una notizia che inizialmente non era stata presa molto bene dagli oltre 1000 tifosi tedeschi accorsi per assistere al match di Europa League ma che alla fine ha avuto riscontri positivi per un altro sport: l’hockey sul ghiaccio.

Infatti, come mostrano le immagini pubblicate dalla società tedesca su Twitter, molti dei tifosi hanno comunque deciso di trascorrere una serata all’insegna dello sport e un’alternativa più che valida gli è stata offerta dall’hockey su ghiaccio. In moltissimi si sono riversati presso il palazzetto dello sport dove la squadra di Salisburgo ospitava il Klagenfurt per una sfida di Alps Hockey League. I sostenitori tedeschi hanno fatto il tifo per la squadra ospite che, contro ogni pronostico, sono riusciti a portare a casa la vittoria ai rigori.