Salisburgo, Haaland: “Basta voci di mercato, sono stufo”

E’ una delle giovani stelle emergenti del calcio mndiale, Erling Braut Haaland. L’attaccante del Salisburgo si è reso subito protagonista in Champions League, segnando quattro reti nelle prime due giornate della fase a gironi. Dopo la tripletta realizzata contro il Genk, il norvegese è infatti andato in gol anche contro il Liverpool, confermando le sue enormi qualità. E non è un caso che il giocatore sia già seguito da numerose big europee, soprattutto inglesi. Lui, però, come riporta SportMediaset, ha voluto allontanare le voci.

VOCI – “Arsenal e Manchester interessate a me? Tutte queste indiscrezioni sono noiose, preferirei non parlarne. Vorrei evitare queste speculazioni”.