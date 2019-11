Salisburgo, il ds: “Haaland? Non ha alcuna clausola”

E’ Erling Haaland il sogno di mezza Europa. L’attaccante del Salisburgo, malgrado la giovanissima età, è stato protagonista di un avvio di stagione da favola, con reti a raffica sia in campionato che in Champions League. Un rendimento che ha fatto sì che su di lui abbiano messo gli occhi numerosi club, tra cui Juventus e Inter. Del centravanti norvegese, come riporta calciomercato.com, ha parlato il direttore sportivo degli austriaci Christoph Freund.

CLAUSOLA – “Non c’è nessuna clausola da 30 milioni di euro per Haaland. Nessun club ha diritto di prelazione: questo da noi non è mai successo in passato e neanche succederà in futuro”.