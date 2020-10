Salta trasferimento di Niang al Saint-Etienne per la presenza di… troppi agenti

Niente Saint-Etienne per M’Baye Niang , ex calciatore anche di Genoa, Milan e Torino. L’affare sembrava essere prossimo alla conclusione con l’attaccante che era vicinissimo alla firma con il club francese. Alla fine, però, qualcosa è andato storto. Troppe persone era coinvolte nell’affare. A spiegarlo la stessa società con un comunicato davvero curioso…

Niang: niente Saint-Etienne per i troppo agenti

Davvero inedito episodio, quello accaduto a Niang che aveva persino svolto le visite mediche con quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo club. Nonostante il mercato fosse chiuse, in Francia è possibile effettuare trasferimenti grazie alla regola che permette delle operazioni purché siano tra squadra di Ligue 1 o di Ligue 2. Qualcosa, però, non è andato come doveva e non ha nulla a che vedere con le condizioni del giocatore, risultate ottime.

L’annuncio del Saint-Etienne spiega tutto alla perfezione: “Il Saint-Etienne ha deciso di rinunciare all’acquisto di M’Baye Niang. E’ stato invece raggiunto un accordo col Rennes e col calciatore. L’intervento di diversi agenti ha però reso impossibile portare a termine l’operazione”. Queste le parole del comunicato dei francesi. Insomma, troppe persone attorno al centravanti e, probabilmente, troppa confusione anche per concludere un affare ormai fatto…