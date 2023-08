Sammer, attacco al calcio tedesco: “Siamo campioni del mondo di alibi”

Sammer, che dal 2018 lavora anche come consulente esterno del Borussia Dortmund, si è poi soffermato proprio sul dramma sportivo della Bundesliga persa in extremis dai gialloneri lo scorso maggio. Secondo il dirigente l’errore è stato quello di pensare che il titolo fosse già in tasca e di programmare in anticipo i festeggiamenti: "Non voglio tornare sulla partita col Mainz, preferisco incolpare me stesso per non aver preso provvedimenti la settimana prima di quella gara, quando l'unica domanda era se sarebbero venuti 400.000 o 500.000 tifosi alla Borsigplatz per festeggiare la vittoria del campionato. Ancora oggi mi rimprovero di non aver detto ad un certo punto: 'Non ne posso più di ascoltare queste sciocchezze'. Dopo la partita mi sono dato dell’idiota per non averlo fatto".