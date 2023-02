Sampaoli sfogo sul mercato: “Calciatori trattati come scatole di pomodori”

Sebbene il focus delle sue parole sia stato attorno alla gara della sua squadra contro i blaugrana e a come i suoi la affronteranno, il tecnico non si è sottratto alla domanda sul mercato: "Il calciomercato? Odio questa fase. È un tema molto particolare, di cui mi costa molto parlare", ha detto Sampaoli come riportato da AS. "Io quando arrivo in uno spogliatoio di solito vedo esseri umani. Il calciomercato invece utilizza i calciatori come se fossero un prodotto, come se fossero un barattolo di pomodori. A volte nei trasferimenti si producono valori strepitosi e poi dopo sei mesi lo stesso calciatore viene mandato in prestito senza che il club riceva neanche un euro".