Sampaoli spiega l’addio al Marsiglia: “Il presidente non voleva fare mercato”

"OM è una passione. Ogni volta che sono entrato all'Orange Vélodrome, il mio cuore batteva forte. L'ultima stagione è stata incredibile. Essere l'allenatore di questo club è stato un piacere per me. Mi sono sentito molto felice. Il mio ritmo e i miei obiettivi sono gli stessi dei leader. Non c'è niente di sbagliato nel fingere cose diverse. L'importante è puntare all'eccellenza e volere il meglio per OM. Sono arrivato a Marsiglia quando i tifosi avevano dato fuoco al centro di allenamento. Ho preso in carico una squadra molto marcata. Ci siamo qualificati per la Champions giocando in un certo modo, ma servivano più cose per superare la nuova fase. Il presidente ha detto che non poteva precipitarsi sul mercato e che avrebbero aspettato fino alla fine della finestra di mercato. Questa argomentazione non mi è piaciuta. Avevo bisogno di giocatori il più rapidamente possibile per costruire la squadra".