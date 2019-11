San Lorenzo, suggestione Crespo per la panchina

Il San Lorenzo è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista di gennaio. Questo quanto raccolto dalla CNN argentina, secondo cui il club, deluso dal rendimento offerto fin qui dalla squadra, starebbe concentrando le proprie attenzioni su due nomi. Il primo è quello di Ramon Diaz, che ha già allenato il Ciclon due volte in carriera, il secondo è quello di Hernan Crespo. L’ex attaccante, dopo l’ultima esperienza al Banfield, è attualmente libero ed alla ricerca di una nuova avventura. Proprio nei giorni scorsi, l’argentino, cresciuto nel River Plate, aveva aperto alla possibilità di guidare il Boca Juniors. In un modo o nell’altro, quindi, Crespo appare destinato a proseguire la sua carriera da allenatore in patria.