San Paolo, Hernanes: “E’ l’ora di dirsi addio”

Commovente oggi l'addio di Hernanes. L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus saluta affettuosamente il suo club.

SAN PAOLO - In realtà questa è stata la seconda esperienza al San Paolo per Hernanes , la prima datata 2017, nonostante i 9 gol in 19 partite, non aveva portato nessun titolo, la seconda del biennio 2019-2021, ha portato invece, la conquista in questa stagione del Camponato Paulista.

ADDIO - Nella vita però c'è spesso la voglia del nuovo e di provare altre esperienza, voglia manifestata dall'ex calciatore della Lazio oggi, nel giorno del suo addio ufficiale da svincolato: "Il momento è arrivato, quello più difficile della mia carriera. E' l'ora di dirsi addio. È necessario terminare un ciclo per iniziarne un altro. Credo nell'amore e so che il mio amore per te è eterno! Perché questo è il San Paolo". Parole commoventi di un calciatore consacratosi nella Lazio, ma capace di attraversare anche stagioni abbastanza deludenti con Inter e Juventus. Ora alla soglia dei 36 anni il fantasista non vede l'ora di rimettersi in gioco, ma dalle sue parole, si capisce tutto l'amore provato per il "suo" San Paolo.