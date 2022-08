Sanchez pronto per il Marsiglia: arriva la prima convocazione

Dopo la telenovela dell'addio all' Inter , Alexis Sanchez sembra essere pronto per l'inizio della sua nuova avventura in Francia col Marsiglia . Il cileno è presente nell'elenco dei convocati di Igor Tudor per la partita del suo club contro il Brest di questa sera.

El Nino Maravilla, arrivato da qualche giorno in Francia dopo la fine della sua avventura italiana in nerazzurro, è alla prima chiamata con la nuova società e potrebbe fare il suo debutto, anche se probabilmente solo con un minutaggio ridotto.

Da sottolineare come il Marsiglia sia una squadra con tantissimi volti noti al calcio italiano. Infatti, solo dall'elenco dei convocati è possibile leggere i nomi di Veretout, Gerson, Under e Milik, tutti ex giocatori che hanno militato in Serie A o comunque in Italia.