Sanchez, tra Marsiglia e… i soldi arabi: proposta da 20 milioni dall’Al-Fateh

Anche Alexis Sanchez nel mirino dell'Arabia Saudita. L'attaccante cileno è arrivato a scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia è dal 30 giugno scorso ormai è svincolato. Il giocatore sta decidendo quale strada intraprendere per la sua carriera e si trova ad un bivio: negoziare ancora con l'OM o farsi attirare dai soldi arabi.

Sebbene la voglia di Sanchez sembra essere quella di restare in Europa, allo stesso modo l'offerta economica del Marsiglia per un nuovo contratto non lo soddisfa. Troppo pochi i 3 milioni a stagione offerti, stessa cifra del precedente accordo. Secondo Foomercato, la somma proposta è davvero troppo bassa, specie se messa a confronto con quella araba. Pare che al Nino Maravilla sia stato offerto un biennale da 10 milioni all'anno, quindi un totale di 20 milioni. Staremo a vedere cosa deciderà di fare l'ex attaccante anche dell'Inter.